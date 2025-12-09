Zelensky arriva a Palazzo Chigi in piazza gridano Slava Ucraini – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky arriva a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni, in piazza il flash mob di +Europa con il grido "Slava Ucraini". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Zelensky in difficoltà per lo scandalo corruzione: via Yermak, arriva Umerov | Chi è l'ex numero 2 che "lo teneva sotto ipnosi"
“L’Italia é la prossima”: l’allarme arriva da Zelensky. Cosa succede
Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump
Meloni la volenterosa, con Zelensky, la Ue (e Trump) ? Dall’articolo di Carmelo Caruso Meloni si collega con i volenterosi, Zelensky arriva oggi a Palazzo Chigi. Siamo giunti al momento Crosetto: difesa o resa. Per rovesciare il racconto “Meloni, con chi stai - facebook.com Vai su Facebook
L’Europa si compatta al fianco dell’Ucraina, e oggi Zelensky arriva a Roma linkiesta.it/2025/12/europa… via @Linkiesta Vai su X
L'arrivo di Zelensky in auto a Palazzo Chigi: l'ingresso tra ingenti misure di sicurezza - (LaPresse) Volodymyr Zelensky arriva a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Come scrive video.corriere.it
