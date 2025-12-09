Zelensky arriva a Palazzo Chigi in piazza gridano Slava Ucraini – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky arriva a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni, in piazza il flash mob di +Europa con il grido "Slava Ucraini". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Zelensky in difficoltà per lo scandalo corruzione: via Yermak, arriva Umerov | Chi è l'ex numero 2 che "lo teneva sotto ipnosi"

“L’Italia é la prossima”: l’allarme arriva da Zelensky. Cosa succede

Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump

zelensky arriva palazzo chigiL'arrivo di Zelensky in auto a Palazzo Chigi: l'ingresso tra ingenti misure di sicurezza - (LaPresse) Volodymyr Zelensky arriva a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Come scrive video.corriere.it