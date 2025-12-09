Zelensky alza la posta | Pronto a volare da Trump dopo il blitz europeo Oggi l’incontro in Vaticano

Volodymyr Zelensky intensifica i suoi sforzi diplomatici in risposta alle recenti critiche di Donald Trump, cercando di rafforzare il sostegno europeo e scongiurare l’isolamento internazionale. Dopo una serie di incontri a Londra, Bruxelles e Roma, il presidente ucraino si prepara a un vertice in Vaticano, puntando a consolidare una posizione comune come leva nei negoziati con gli Stati Uniti.

Volodymyr Zelensky tenta di scongiurare l'isolamento e un accordo calato dall'alto. Dopo le critiche "deludenti" di Donald Trump, il presidente ucraino ha imbastito un tour lampo per Londra, Bruxelles e Roma, cercando di forgiare una posizione europea comune come leva negoziale verso Washington. Obiettivo dichiarato: "integrare e modificare" il piano americano per il cessate il fuoco. "L'unità tra alleati è fondamentale", il suo messaggio, mentre Trump ha rinnovato le accuse: Kiev sarebbe più riluttante di Mosca. Il nodo irrisolto resta il Donbass, con una fonte ucraina che denuncia pressioni perché "l'Ucraina ceda il territorio".