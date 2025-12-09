Zelensky al Messaggero | Trump? Io sono sempre pronto alle elezioni Mi fido di Giorgia Meloni Il faccia a faccia a Palazzo Chigi
Una frase secca. «Sono sempre pronto alle elezioni». Pronunciata con sguardo di sfida. Volodymyr Zelensky risponde da Roma alle accuse di Donald Trump. Lo fa parlando con Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Zelensky al Messaggero: «Trump? Io sono sempre pronto alle elezioni». Il faccia a faccia con Meloni a Palazzo Chigi
In tour Zelensky martedì a Roma, vedrà Giorgia Meloni Martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a Roma. È quanto risulta al Messaggero da fonti di governo. La decisione è stata presa a seguito di una telefonata tra il leader ucraino e la premier - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky in visita dal Papa poi incontra Meloni. Trump: “L’Europa sta andando in una brutta direzione” - Zelensky è arrivato a Roma dove prima incontrerà Papa Leone XIV e nel primo pomeriggio la premier Giorgia Meloni. ilfattoquotidiano.it scrive
“I cog***ni vanno in**lati”: Wanna Marchi si tatua il suo “motto” e invita gli altri a farlo – Video ilfattoquotidiano.it
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com