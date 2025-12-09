Zelensky al Messaggero | Trump? Io sono sempre pronto alle elezioni Il faccia a faccia con Meloni a Palazzo Chigi

Una frase secca. «Sono sempre pronto alle elezioni». Pronunciata con sguardo di sfida. Volodymyr Zelensky risponde da Roma alle accuse di Donald Trump. Lo fa parlando con Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

