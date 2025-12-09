Zelensky al Fatto risponde a Trump | Io sempre pronto alle elezioni Meloni ci aiuterà
“Per le elezioni sono sempre pronto”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uscendo dall’ hotel parco dei Principi di Roma per andare a incontrare la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, parlando col Fatto risponde così al presidente americano Donald Trump che in un’intervista a Politico lo aveva accusato di “usare la guerra per non indire le elezioni”. “ I’m ready forever ”, le sue esatte parole. Una risposta a brutto muso al presidente americano che in queste ore sta facendo pressione su Kiev per trattare sui territori con la Russia, e in particolare sul Donbass. Dopo un vertice a Londra con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, martedì mattina Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV a Castel Gandolfo e nel pomeriggio ha un appuntamento da Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Zelensky: “Sorpreso da Trump sulla riconquista dei territori”. Ma il Cremlino risponde: “Falso che Kiev possa riprenderseli, continuiamo la guerra”
"A tutti gli interlocutori che esternano pressioni perché esca da una posizione che ritengono ambigua, Giorgia Meloni risponde che il rapporto con la Casa Bianca resta un punto fermo". @Corriere. Zelensky, prima di vedere la premier, sarà in mattinata dal Pa Vai su X
Il presidente Orban risponde alla von der Leyen che chiede soldi per il corrotto governo di Zelensky. "Sarebbe come curare un alcolista inviandogli una cassa di vodka", dice Orban. Dovremmo prendere esempio dall'Ungheria e chiudere i rubinetti al comico di - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky vede Starmer, Macron e Merz: «Gli Usa indispensabili». Le controproposte a Trump - Kirill Dmitriev, consigliere di Putin e negoziatore russo, pronuncia parole illuminanti: «È ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi». Scrive ilgazzettino.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it