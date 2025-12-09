Zelensky al Fatto risponde a Trump | Io sempre pronto alle elezioni Meloni ci aiuterà

“Per le elezioni sono sempre pronto”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uscendo dall’ hotel parco dei Principi di Roma per andare a incontrare la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, parlando col Fatto risponde così al presidente americano Donald Trump che in un’intervista a Politico lo aveva accusato di “usare la guerra per non indire le elezioni”. “ I’m ready forever ”, le sue esatte parole. Una risposta a brutto muso al presidente americano che in queste ore sta facendo pressione su Kiev per trattare sui territori con la Russia, e in particolare sul Donbass. Dopo un vertice a Londra con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, martedì mattina Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV a Castel Gandolfo e nel pomeriggio ha un appuntamento da Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Zelensky: “Sorpreso da Trump sulla riconquista dei territori”. Ma il Cremlino risponde: “Falso che Kiev possa riprenderseli, continuiamo la guerra”

zelensky fatto risponde trumpZelensky vede Starmer, Macron e Merz: «Gli Usa indispensabili». Le controproposte a Trump - Kirill Dmitriev, consigliere di Putin e negoziatore russo, pronuncia parole illuminanti: «È ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi». Scrive ilgazzettino.it