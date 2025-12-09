Zelensky a Roma tra Papa e Meloni | focus sul piano di pace con gli Usa

Dopo gli incontri a Bruxelles e Londra, Zelensky a Roma incontra Papa e Meloni per rafforzare il piano di pace e il sostegno internazionale all’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma per una giornata di incontri istituzionali di alto profilo. La visita ha avuto inizio con un incontro a Castel Gandolfo con Papa Leone XIV, seguito nel primo pomeriggio dal bilaterale con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, durante il quale la leader italiana ribadirà il sostegno all’Ucraina. La giornata romana si inserisce in un più ampio tour europeo del presidente ucraino, che include incontri con i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna a Londra, e vertici a Bruxelles con il Segretario generale della Nato Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

