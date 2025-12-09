Zelensky a Roma prima il colloquio con Papa Leone XIV poi con Giorgia Meloni | c’è un nuovo piano per la pace?
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è sbarcato a Roma questa mattina per una giornata che potrebbe cambiare le carte in tavola nel conflitto con la Russia. Dopo essere atterrato intorno alle 9:40, il leader di Kiev si è diretto a Castel Gandolfo dove ha parlato per mezz’ora con Papa Leone XIV. L’incontro si è concluso poco dopo le 10:30 e ora Zelensky è atteso a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. La tappa italiana chiude un intenso giro diplomatico partito ieri a Londra. Zelensky ha prima visto il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron a Downing Street. 🔗 Leggi su Cultweb.it
