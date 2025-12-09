Zelensky a Roma prima dal Papa poi a Palazzo Chigi | sul piano Trump c’è la mediazione della Meloni
Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri ufficiali, prima con Papa Francesco e successivamente a Palazzo Chigi. La visita si inserisce in un contesto internazionale complesso, con il piano di Trump al centro delle discussioni e la mediazione della Presidente Meloni. La giornata romana rappresenta un momento chiave nel percorso diplomatico del leader ucraino.
Volodymyr Zelensky è oggi a Roma per un duplice impegno, in mattinata a Castel Gandolfo per un faccia a faccia alle 9.30 con papa Leone XIV quindi a Palazzo Chigi. I due si sono già incontrati a luglio a margine della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma. In quell’occasione avevano discusso di pace e di aiuti umanitari e in quell’occasione venne evidenziata l’urgenza di una pace giusta e duratura. Il Papa riaffermoò la disponibilità del Vaticano per i negoziati. Negoziati su cui l’Europa “continuerà a contribuire a tutti gli sforzi per una pace giusta e duratura per l’Ucraina”, come hanno ribadito via social nella notte i presidenti Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa, dopo aver incontrato il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
