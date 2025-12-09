Zelensky a Roma | la diretta di oggi Pronto piano in 20 punti rivisti ovvi passaggi anti-Ucraina

Roma, 9 dicembre 2025 – È il giorno della visita di Volodymyr Zelensky a Roma. Il leader ucraino è arrivato in mattinata a Castel Gandolfo per incontrare Papa Leone XIV, nel pomeriggio (alle 15) il faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Zelensky continua a tessere la tela europea dopo che Trump ha giudicato 'deludente' il suo approccio ai negoziati di pace. Ieri è volato prima a Londra, dove ha visto Starmer, Macron e Merz e quindi a Bruxelles per incontrare Ursula von der Leyen, Antonio Costa e il sergetario Generale Nato Mark Rutte. E proprio a Londra sarebbe stato definito il piano per la pace da 20 punti da presentare oggi agli Usa, senza acluni “ovvi” passaggi “anti-Ucraina”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

