Zelensky a Roma | la diretta di oggi Pronto nuovo piano in 20 punti eliminati ovvi passaggi anti-Ucraina

Oggi, Volodymyr Zelensky visita Roma, incontrando prima il Papa a Castel Gandolfo e poi la premier Meloni a Palazzo Chigi. Durante la giornata, annuncia un nuovo piano in 20 punti, con l’obiettivo di semplificare e rafforzare il sostegno all’Ucraina, eliminando passaggi percepiti come ostacoli. La visita segna un momento cruciale nelle relazioni tra i due paesi.

Roma, 9 dicembre 2025 – È il giorno della visita di Volodymyr Zelensky a Roma. Il leader ucraino è atteso in mattinata a Castel Gandolfo per incontrare Papa Leone XIV, nel pomeriggio (alle 15) il faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Zelensky continua a tessere la tela europea dopo che Trump ha giudicato 'deludente' il suo approccio ai negoziati di pace. Ieri è volato prima a Londra, dove ha visto Starmer, Macron e Merz e quindi a Bruxelles per incontrare Ursula von der Leyen, Antonio Costa e il sergetario Generale Nato Mark Rutte. E proprio a Londra sarebbe stato definito il piano per la pace da 20 punti da presentare oggi agli Usa, senza acluni “ovvi” passaggi “anti-Ucraina”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net