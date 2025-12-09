Zelensky a Roma il presidio di +Europa | Meloni esca dall' ambiguità

Lapresse.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventisette bandiere dell’Unione Europea cucite insieme più una, quella ucraina. È l’idea di +Europa per accogliere il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, a Roma a Palazzo Chigi e idealmente sostenere l’adesione all’Ue del paese in guerra con la Russia. Poco prima dell’arrivo di Zelensky per l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il segretario di +Europa Riccardo Magi ha srotolato assieme ai compagni di partito la bandiera fatta di bandiere: “ Sono 27 bandiere Ue come 27 paesi che abbracciano l’Ucraina. In questo momento l’Ucraina sta difendendo i valori europei dello stato di diritto e della democrazia liberale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

zelensky a roma il presidio di europa meloni esca dall ambiguit224

© Lapresse.it - Zelensky a Roma, il presidio di +Europa: "Meloni esca dall'ambiguità"

Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto

La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca

Ucraina, crimini contro l'umanità dell’antidemocratico e illegittimo regime di Volodymir Zelensky: il risveglio sovranista a Roma e Milano

zelensky roma presidio europaZelensky a Roma, il presidio di +Europa: "Meloni esca dall'ambiguità" - (LaPresse) Ventisette bandiere dell'Unione Europea cucite insieme più una, quella ucraina. Riporta stream24.ilsole24ore.com