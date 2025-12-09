Volodymyr Zelensky arriva a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al margine di piazza Colonna, lato Montecitorio, erano presenti i rappresentanti di +Europa con una bandiera dell’Europa e dell’Ucraina, mostrata in occasione di un flash mob pro-Kiev andato in scena davanti alla sede del governo. All’arrivo del presidente ucraino qualcuno ha urlato più volte “ Slava Ukraini ” (Gloria all’Ucraina). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zelensky a Roma, il presidente ucraino arriva a Palazzo Chigi