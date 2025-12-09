Zelensky a Roma il presidente ucraino arriva a Palazzo Chigi
Volodymyr Zelensky arriva a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al margine di piazza Colonna, lato Montecitorio, erano presenti i rappresentanti di +Europa con una bandiera dell’Europa e dell’Ucraina, mostrata in occasione di un flash mob pro-Kiev andato in scena davanti alla sede del governo. All’arrivo del presidente ucraino qualcuno ha urlato più volte “ Slava Ukraini ” (Gloria all’Ucraina). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto
La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca
Ucraina, crimini contro l'umanità dell’antidemocratico e illegittimo regime di Volodymir Zelensky: il risveglio sovranista a Roma e Milano
Zelensky a Roma, @EuropaNow è davanti a Palazzo Chigi ad accoglierlo con le bandiere europee e quella ucraina. L’Ucraina è Europa, è il baluardo che difende l’Europa dalla Russia del ricercato criminale Putin Vai su X
Sky tg24. . Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma. Tutti i dettagli sull'incontro ? https://shorturl.a - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Roma, la diretta: alle 9.30 vede il Papa a Castel Gandolfo, nel pomeriggio il vertice con Meloni a Palazzo Chigi - Guerra Ucraina, Zelensky oggi a Roma: vede il Papa a Castel Gandolfo e poi la premier Meloni a Palazzo Chigi. Segnala ilmessaggero.it
