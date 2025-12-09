Zelensky a Roma il presidente ucraino accolto da Giorgia Meloni
È durato circa un’ora e mezza l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul tavolo del bilaterale, i negoziati per la pace in Ucraina. All’esterno di Palazzo Chigi, Zelensky ai cronisti italiani ha detto, riferendosi alla premier: “ Mi fido di lei “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto
La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca
Ucraina, crimini contro l'umanità dell’antidemocratico e illegittimo regime di Volodymir Zelensky: il risveglio sovranista a Roma e Milano
Zelensky a Roma, @EuropaNow è davanti a Palazzo Chigi ad accoglierlo con le bandiere europee e quella ucraina. L’Ucraina è Europa, è il baluardo che difende l’Europa dalla Russia del ricercato criminale Putin Vai su X
Sky tg24. . Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma. Tutti i dettagli sull'incontro ? https://shorturl.a - facebook.com Vai su Facebook
