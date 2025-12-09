Zelensky a Roma il presidente ucraino accolto da Giorgia Meloni

Lapresse.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durato circa un’ora e mezza l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul tavolo del bilaterale, i negoziati per la pace in Ucraina. All’esterno di Palazzo Chigi, Zelensky ai cronisti italiani ha detto, riferendosi alla premier: “ Mi fido di lei “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

