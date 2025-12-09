Zelensky a Roma da Meloni | Mi fido di lei

Come da programma Giorgia Meloni ha ricevuto Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Intercettato da Repubblica e Messaggero prima del suo incontro con la premier, il presidente ucraino ha detto di fidarsi di Meloni nei negoziati di pace. Poi, risponde alle parole di Donald Trump che intervistato da Politico lo ha accusato di usare la guerra per non indire nuove elezioni (che secondo il tycoon perderebbe), ha detto di essere « sempre pronto » ad andare al voto. Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

