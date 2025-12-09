Zelensky a Roma da Meloni | Mi fido di lei
Come da programma Giorgia Meloni ha ricevuto Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Intercettato da Repubblica e Messaggero prima del suo incontro con la premier, il presidente ucraino ha detto di fidarsi di Meloni nei negoziati di pace. Poi, risponde alle parole di Donald Trump che intervistato da Politico lo ha accusato di usare la guerra per non indire nuove elezioni (che secondo il tycoon perderebbe), ha detto di essere « sempre pronto » ad andare al voto. Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto
La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca
Ucraina, crimini contro l'umanità dell’antidemocratico e illegittimo regime di Volodymir Zelensky: il risveglio sovranista a Roma e Milano
Sky tg24. . Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma. Tutti i dettagli sull'incontro ? https://shorturl.a - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Roma incontra il Papa e lo invita a Kiev: “Sarebbe un segnale forte” tg.la7.it/esteri/guerra-… Vai su X
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» - E a Donald Trump: «Sono sempre pronto alle elezioni in Ucraina». Come scrive lettera43.it
