Zelensky a Roma da Meloni | Mi fido di lei ci aiuterà Io sono sempre pronto a elezioni
Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto
La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca
Ucraina, crimini contro l'umanità dell’antidemocratico e illegittimo regime di Volodymir Zelensky: il risveglio sovranista a Roma e Milano
Sky tg24. . Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma. Tutti i dettagli sull'incontro ? https://shorturl.a - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Roma incontra il Papa e lo invita a Kiev: “Sarebbe un segnale forte” tg.la7.it/esteri/guerra-… Vai su X
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo' (ANSA) ... Scrive ansa.it
