Zelensky a Roma da Meloni | Mi fido di lei ci aiuterà Io sono sempre pronto a elezioni

Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo'