Zelensky a Palazzo Chigi con Meloni la replica al siluro di Trump | Elezioni in Ucraina? Sono pronto – La diretta
Dopo l’incontro a Londra con i tre leader più attivi tra i Volenterosi – il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz – Volodymyr Zelensky è a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni. Nel frattempo, come ha anticipato il leader di Kiev, ci potrebbero essere novità sul fronte delle trattative di pace: Kiev sembra pronta ad accettare di perdere il Donetsk a patto che finisca sotto tutela Onu, ma la pressione di Trump non sembra allentarsi ancora. «L’Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come si fa a dire che è una democrazia?», ha a detto in un’intervista a Politico in cui è tornato pure ad attaccare l’Europa. 🔗 Leggi su Open.online
Ucraina, Yermak fuori gioco: Kiev in delirio, il palazzo trema, lo staff di Zelensky implode e l’aria puzza di corruzione
Londra, Roma, Bruxelles: Zelensky cerca la pace. Domani l'incontro a Palazzo Chigi
Zelensky atteso a Palazzo Chigi
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. L'auto con a bordo il leader di Kiev è entrata direttamente all'interno della sede del governo. Zelensky, intercettato da Repubblica e Messagg - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Roma dal Papa, poi l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Tutti i temi sul tavolo ift.tt/rHqbNaG Vai su X
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo' (ANSA) ... Scrive ansa.it
