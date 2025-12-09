Zelensky a Palazzo Chigi con Meloni la replica al siluro di Trump | Elezioni in Ucraina? Sono pronto – La diretta

Dopo l’incontro a Londra con i tre leader più attivi tra i Volenterosi – il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz – Volodymyr Zelensky è a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni. Nel frattempo, come ha anticipato il leader di Kiev, ci potrebbero essere novità sul fronte delle trattative di pace: Kiev sembra pronta ad accettare di perdere il Donetsk a patto che finisca sotto tutela Onu, ma la pressione di Trump non sembra allentarsi ancora. «L’Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come si fa a dire che è una democrazia?», ha a detto in un’intervista a Politico in cui è tornato pure ad attaccare l’Europa. 🔗 Leggi su Open.online