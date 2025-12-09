Zelensky a PChigi | Mi fido di Meloni

16.05 Il presidente ucraino Zelensky, intercettato da Repubblica e Messaggero prima del suo incontro a Palazzo Chigi, ha affermato di "fidarsi di Meloni" nei negoziati di pace. Poi sulle parole del presidente Usa Trump che,nell'intervista a Politico,lo ha accusato di "usare la guerra per non indire le elezioni" e lo incalza ad andare al voto in Ucraina, Zelensky ha replicato: "Sono sempre pronto alle elezioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In mattinata il colloquio di circa mezz'ora a Castel Gandolfo con Leone XIV.