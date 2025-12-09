Zelensky a PChigi incontro con Meloni

15.40 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino Zelensky a Palazzo Chigi. Nel cortile eseguiti gli inni nazionali. Ora l'incontro bilaterale tra i due. L'auto con a bordo il leader di Kiev è entrata direttamente all'interno della sede del governo. Su via del Corso, dietro le transenne, numerose persone hanno atteso il passaggio del corteo presidenziale e alcune di loro hanno esposto una bandiera ucraina. A margine della piazza un flash mob promosso da esponenti di Più Europa a sostegno Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it