Zelensky a PChigi incontro con Meloni
15.40 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino Zelensky a Palazzo Chigi. Nel cortile eseguiti gli inni nazionali. Ora l'incontro bilaterale tra i due. L'auto con a bordo il leader di Kiev è entrata direttamente all'interno della sede del governo. Su via del Corso, dietro le transenne, numerose persone hanno atteso il passaggio del corteo presidenziale e alcune di loro hanno esposto una bandiera ucraina. A margine della piazza un flash mob promosso da esponenti di Più Europa a sostegno Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Zelensky arriva a Palazzo Chigi, in piazza gridano “Slava Ucraini" - Il Presidente ucraino Zelensky arriva a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni, in piazza il flash mob di +Europa con il grido "Slava Ucraini". Secondo ilgiornale.it
