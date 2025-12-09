Zelensky a Castel Gandolfo per incontrare il Papa poi vedrà Meloni
Zelensky tesse la tela europea dopo che Trump ha giudicato 'deludente' il suo approccio ai negoziati di pace. Giorgia Meloni è pronta a ribadire il sostegno a Kiev oggi pomeriggio nel bilaterale con Zelensky in programma a Palazzo Chigi. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Castel Gandolfo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il suo ingresso a villa Barberini, residenza pontificia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
