Zelensky a Castel Gandolfo per incontrare il Papa poi vedrà Meloni

Feedpress.me | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky tesse la tela europea dopo che Trump ha giudicato 'deludente' il suo approccio ai negoziati di pace. Giorgia Meloni è pronta a ribadire il sostegno a Kiev oggi pomeriggio nel bilaterale con Zelensky in programma a Palazzo Chigi. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Castel Gandolfo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il suo ingresso a villa Barberini, residenza pontificia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

zelensky a castel gandolfo per incontrare il papa poi vedr224 meloni

© Feedpress.me - Zelensky a Castel Gandolfo per incontrare il Papa, poi vedrà Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

zelensky castel gandolfo incontrareZelensky a Castel Gandolfo per incontrare il Papa, poi vedrà Meloni - Il presidente ucraino ha fatto il suo ingresso a villa Barberini, residenza pontificia, nel pomeriggio sarà a Palazzo Chigi dalla premier (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Castel Gandolfo Incontrare