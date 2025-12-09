Zelensky a Castel Gandolfo incontra il Papa poi vedrà Meloni
Zelensky tesse la tela europea dopo che Trump ha giudicato 'deludente' il suo approccio ai negoziati di pace. Giorgia Meloni è pronta a ribadire il sostegno a Kiev oggi pomeriggio nel bilaterale con Zelensky in programma a Palazzo Chigi. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Castel Gandolfo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il suo ingresso a villa Barberini, residenza pontificia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
#Zelensky a Roma. A Castel Gandolfo incontra #PapaLeoneXIV , poi #Meloni a Palazzo Chigi - #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Volodymir Zelensky oggi a Roma, vedrà il Papa e Meloni. Il presidente ucraino sarà alle 9:30 a Castel Gandolfo, nel pomeriggio a Palazzo Chigi. #ANSA Vai su X
Ucraina, Zelensky incontra il Papa a Castel Gandolfo. Poi il colloquio con la premier Meloni - Kiev è pronta a inviare agli Usa una controproposta al piano di pace di 20 punti che esclude ... Secondo milanofinanza.it