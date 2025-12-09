Zagnoni salvataggio decisivo su Vezzoni Cecotti scivolata chirurgica nel finale

In una sfida avvincente, le azioni chiave si sono concentrate negli ultimi minuti. Sorzi ha effettuato una parata decisiva, mantenendo il risultato invariato, mentre Vezzoni ha rischiato con un salvataggio cruciale su Zagnoni. Cecotti, invece, si è reso protagonista di una scivolata chirurgica nel finale, contribuendo a un pareggio che mantiene alta la tensione.

SORZI 6,5. Una sola grande parata ma decisiva per mantenere lo 0-0 quando si distende su Stabile, che poi nel finale lo fredda trovando l'angolino. ZAGNONI 6,5. Ci mette il piede sul tiro a colpo sicuro di Vezzoni che aveva superato anche Sorzi, salvataggio che vale come un gol. Sempre fra i più pericolosi quando varca la metacampo con scelte di tempo eccellenti. LOMBARDI 6. Mette la museruola a Nicastro, che non riesce mai a prendere il tempo giusto. ROSSINI 5,5. Tante buone chiusure, ma poi nel finale Stabile gli scappa via firmando la rete del pari. TCHEUNA 6. Un paio di sgroppate per rompere l'equilibrio, anche se ancora non ha il cambio di passo del pre-infortunio.

