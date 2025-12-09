Zafferana accanto alle ragazze della Volley Milazzo la posizione del Comune dopo la sospetta intossicazione

L'amministrazione comunale di Zafferana Etnea ha espresso solidarietà alle atlete coinvolte nell'episodio di sospetta intossicazione avvenuto durante una partita di pallavolo femminile al palatenda. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione, portando il Comune a intervenire per chiarire la propria posizione e mostrare vicinanza alle giovani atlete delle squadre Volley ’96 Milazzo e Zafferana Volley.

