Youth League l’Inter straccia il Liverpool 5-0 | strappato il pass per la fase successiva
Inter Liverpool Youth League. L’ Inter Primavera scrive una pagina memorabile nella Youth League: i nerazzurri dominano il Liverpool con un clamoroso 5-0 e si qualificano ai playoff della competizione. La squadra di Benito Carbone ha offerto una prestazione spettacolare, mostrando grande compattezza, qualità tecnica e capacità di sfruttare ogni occasione. La partita si è subito messa in discesa con un rigore trasformato da Zarate al 2?, seguito dal raddoppio di La Torre al 14? grazie a uno schema su calcio d’angolo perfettamente eseguito. La superiorità dell’ Inter è continuata anche nella ripresa, con il Liverpool incapace di reagire. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca
Juve Primavera, i convocati per il Borussia Dortmund: due ‘rinforzi’ dalla Next Gen per Padoin, c’è anche un rientro dall’infortunio. La lista ufficiale per la Youth League
Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League LIVE: le formazioni ufficiali del match, titolari Pugno ed Elimoghale
La #Primavera vola ai sedicesimi di Youth League ? Vai su X
Youth League, Inter in vantaggio dopo un solo minuto! Calcio di rigore conquistato e trasformato da Zarate! Segui qui la diretta testuale dell'incontro - facebook.com Vai su Facebook
Youth League, anche l'Inter a punteggio pieno come l'Atalanta. Young Boys battuto - Terminata la partita dell'Inter in Youth League e i giovani nerazzurri di Zanchetta continuano a correre a punteggio pieno, grazie al 2- Come scrive tuttomercatoweb.com
