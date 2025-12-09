Youth League l’Inter straccia il Liverpool 5-0 | strappato il pass per la fase successiva

Inter Liverpool Youth League. L’ Inter Primavera scrive una pagina memorabile nella Youth League: i nerazzurri dominano il Liverpool con un clamoroso 5-0 e si qualificano ai playoff della competizione. La squadra di Benito Carbone ha offerto una prestazione spettacolare, mostrando grande compattezza, qualità tecnica e capacità di sfruttare ogni occasione. La partita si è subito messa in discesa con un rigore trasformato da Zarate al 2?, seguito dal raddoppio di La Torre al 14? grazie a uno schema su calcio d’angolo perfettamente eseguito. La superiorità dell’ Inter è continuata anche nella ripresa, con il Liverpool incapace di reagire. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it