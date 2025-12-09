Young Boys-Lille Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Dogues corsari al Wankdorf di Berna?

L'anticipo di Europa League tra Young Boys e Lille, in programma il 12 novembre 2025 alle 18:45, vede i francesi desiderosi di consolidare il primo posto in classifica. Dopo la vittoria contro il Marsiglia, i Dogues puntano a mantenere il vantaggio e assicurarsi il passaggio del turno, sfidando i svizzeri allo Wankdorf di Berna. Ecco formazioni, quote, pronostici e convocati.

Reduce dalla bella vittoria nello scontro diretto contro il Marsiglia il Lille di Genesio cerca altri 3 punti per blindare il passaggio del turno di Europa League sul campo dello Young Boys. A Berna per recuperare la vetta almeno in patria è tornato il figliol prodigo Seoane, reduce da fallimenti in serie a Leverkusen e Borussia Monchengladbach. In campionato la squadra è tornata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Dogues corsari al Wankdorf di Berna?

