Young Boys-Lille Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Young Boys e Lille, valido per l'Europa League del 11 dicembre 2025 alle ore 18:45, si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre. Dopo la recente vittoria del Lille contro il Marsiglia, la sfida rappresenta un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione. Ecco formazioni, quote e pronostici sulla partita.

Reduce dalla bella vittoria nello scontro diretto contro il Marsiglia il Lille di Genesio cerca altri 3 punti per blindare il passaggio del turno di Europa League sul campo dello Young Boys. A Berna per recuperare la vetta almeno in patria è tornato il figliol prodigo Seoane, reduce da fallimenti in serie a Leverkusen e Borussia Monchengladbach. In campionato la squadra è tornata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

