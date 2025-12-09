Yildiz una grande risorsa per la Juve Quanto sta migliorando l’attaccante in bianconero? Il punto

Yildiz, una grande risorsa in casa Juve. Come sta migliorando in attacco la giovane stella bianconera Il Corriere dello Sport dedica una pagina al caso che più fa discutere in casa bianconera. Nel caos tattico e nell’incertezza che avvolge la Juventus, secondo la testata romana una sola stella brilla di luce propria: Kenan Yildiz. Ala . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Yildiz, una grande risorsa per la Juve. Quanto sta migliorando l’attaccante in bianconero? Il punto

News recenti che potrebbero piacerti

Diagonale perfetto di Yildiz - FOTO Napoli ripreso da una grande azione della Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Diagonale perfetto di #Yildiz - FOTO Napoli ripreso da una grande azione della Juventus #NapoliJuve Vai su X

Yildiz, la Juve aspetta e i tifosi si rassegnano: il Liverpool ha già deciso e il rischio è altissimo - Il turco ha dato l’ennesima segnale sul campo e attende ancora quello della società, come ambizione e come direzione mentre arriva una notizia dalla Germania Yildiz- Scrive calciomercato.it