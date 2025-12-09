Yildiz Juve passi avanti per il rinnovo | il club bianconero ha manifestato disponibilità ad offrire questa cifra
Il rinnovo di Yildiz con la Juventus si avvicina, con segnali positivi da parte del club bianconero. La società ha mostrato disponibilità a offrire una cifra importante per proseguire il rapporto con il talentuoso centrocampista turco, rafforzando così il progetto di consolidamento della rosa.
per il rinnovo del 10 turco. Arrivano notizie incoraggianti in casa Juventus riguardo uno dei temi più scottanti del calciomercato: il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz. Stando a quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe fatto un passo decisivo verso la fumata bianca. L’ingaggio adeguato e la volontà di accontentare il giocatore. La Juventus ha finalmente manifestato l’intenzione di accontentare il giocatore, offrendo una cifra gradita all’entourage del talento turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
