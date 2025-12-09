Xmas Instabile Mercatino dell' artigianato

Ritorna ad InStabile l'imperdibile appuntamento con il mercatino di Natale più etico e sostenibile della città!?????????????Dalle 11 fino a sera –?????????????’???????????Più di 20 banchini con prodotti artigianali, realizzati a mano con cura e amore.Sosteniamo l’artigianato locale!Ecco le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

