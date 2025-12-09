Xmas Instabile Mercatino dell' artigianato
Ritorna ad InStabile l'imperdibile appuntamento con il mercatino di Natale più etico e sostenibile della città!?????????????Dalle 11 fino a sera –?????????????’???????????Più di 20 banchini con prodotti artigianali, realizzati a mano con cura e amore.Sosteniamo l’artigianato locale!Ecco le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
LA TOMBOLA DI Gino Curcione al Teatro Instabile Napoli diretto da Gianni Sallustro ! “Nummere… scostumatissima tombola napoletana” di e con GINO CURCIONE Dom 14 dicembre 2025, ore 18:30 Sab 20 dicembre 2025, ore 20:00 Mart 6 gennaio 2026, - facebook.com Vai su Facebook
Unico Xmas Edition, il mercatino del fatto a mano, da sabato a lunedì 8 dicembre - Xmas Edition, il mercato dedicato al fatto a mano e alla creatività artigianale, per tre giorni all’insegna dell’originalità e delle idee regalo fuori dal comune. Secondo vicenzatoday.it
