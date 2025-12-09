Xbox Microsoft vuole festeggiare i 25 anni nel 2026 e promette grandi novità
Microsoft si prepara a un traguardo storico: nel 2026, Xbox festeggerà il suo venticinquesimo anniversario, e la dirigenza promette che non sarà un momento qualunque. Jason Ronald, progettista capo e VP di Xbox Gaming Devices and Ecosystem, ha anticipato in una recente intervista alla BBC che il prossimo anno rappresenterà l’occasione perfetta per celebrare “ la grande eredità e la storia ” del brand, lasciando intendere che sono in arrivo novità di peso per l’intero ecosistema. Il contesto dell’intervista è la presentazione di Xbox Ally X, il nuovo dispositivo portatile che amplia in modo significativo la famiglia Xbox, ormai composta da console, PC, cloud e hardware ibridi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
