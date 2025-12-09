Xabi Alonso isolato e adesso si gioca il Real Madrid
Xabi Alonso si trova in una fase delicata al Real Madrid, dove l'assenza di una valida alternativa ai metodi di Ancelotti sta creando tensioni. In vista delle prossime sfide, il tecnico rischia il posto se non troverà soluzioni efficaci per riproporre il suo calcio. La situazione si fa sempre più complessa, mettendo in discussione il suo futuro sulla panchina merengue.
A Madrid il tecnico non ha mai costruito un’alternativa vera ai metodi di Ancelotti. E ora rischia il posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il punto di rottura tra Xabi Alonso e il Real Vai su X
Xabi Alonso rischia grosso contro il Manchester City Come riportano diversi quotidiani sportivi, tra cui Mundo e Marca, è andata in scena una riunione nella nottata di ieri al Santiago Bernabeu con Florentino Perez adirato dopo la sconfitta per 2-0 contro il C - facebook.com Vai su Facebook
Xabi Alonso isolato, e adesso si gioca il Real Madrid - Di certo pensava di tornare in un posto che conosceva bene, che poteva controllare, maneggiare, gestire. Da msn.com