Xabi Alonso isolato e adesso si gioca il Real Madrid

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xabi Alonso si trova in una fase delicata al Real Madrid, dove l'assenza di una valida alternativa ai metodi di Ancelotti sta creando tensioni. In vista delle prossime sfide, il tecnico rischia il posto se non troverà soluzioni efficaci per riproporre il suo calcio. La situazione si fa sempre più complessa, mettendo in discussione il suo futuro sulla panchina merengue.

A Madrid il tecnico non ha mai costruito un’alternativa vera ai metodi di Ancelotti. E ora rischia il posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

xabi alonso isolato e adesso si gioca il real madrid

© Gazzetta.it - Xabi Alonso isolato, e adesso si gioca il Real Madrid

News recenti che potrebbero piacerti

Xabi Alonso isolato, e adesso si gioca il Real Madrid - Di certo pensava di tornare in un posto che conosceva bene, che poteva controllare, maneggiare, gestire. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Xabi Alonso Isolato Adesso