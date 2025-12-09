WWE | Raquel Rodriguez si candida al titolo di Stephanie Vaquer dopo aver demolito Nikki Bella

Jackie Redmond ha intervistato sul ring la Women’s World Champion Stephanie Vaquer, chiedendole cosa ci fosse nel suo futuro. La campionessa ha preso il microfono e ha parlato del suo status, definendo Nikki Bella una leggenda ma sottolineando come il wrestling sia cambiato rispetto a quindici anni fa. Oggi nello spogliatoio ci sono wrestler del calibro di Rhea Ripley, Bayley, Natalya e Iyo Sky. Prima che potesse continuare, Nikki Bella l’ha interrotta facendo il suo ingresso. La ex sfidante, sconfitta a Survivor Series, ha preso la parola attaccando i fan e dichiarando che tra lei e Vaquer non era ancora finita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

