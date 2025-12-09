WWE | L’uomo in nero salva la Vision che poi distrugge LA Knight con la Tsunami su un auto

Logan Paul ha sconfitto LA Knight nel main event grazie all’intervento dell’uomo in nero, poi il brutale pestaggio post-match con Bronson Reed si è concluso con una Tsunami sul tetto di un’automobile L’aggressione a Rey Mysterio scatena LA Knight. Prima del main event, l’uomo mascherato che si aggira nella WWE da Survivor Series aveva già fatto la sua comparsa. Logan Paul ha attaccato Rey Mysterio alle spalle mentre la leggenda stava salutando i fan lungo le barricate, prima del suo match previsto contro Finn Balor. Dopo averlo trascinato sul ring, Paul lo ha colpito con calci e pugni, poi ha indossato il tirapugni fornitogli da Paul Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

