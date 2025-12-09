WWE | John Cena lascia intendere che Brock Lesnar si ritirerà nel 2026
Cena ha incontrato il suo vecchio rivale Lesnar sul ring al Wrestlepalooza di quest’anno, dove The Beast Incarnate lo ha annientato e schienato in meno di 9 minuti. Questo ha sconvolto molti fan, poiché ha dipinto Cena come un personaggio troppo debole. John Cena afferma che Brock Lesnar probabilmente si ritirerà al SummerSlam 2026. Parlando con Chris Van Vliet nel suo podcast Insight, John Cena ha condiviso la sua esperienza di essere tornato sul ring con The Conqueror. The Last Real Champion ha dichiarato che, sebbene l’incontro sia terminato rapidamente, dal suo punto di vista sul ring non è sembrato affatto veloce: “Beh, immagino che la sensazione di velocità sia soggettiva, perché dal mio punto di vista non mi è sembrato che andasse abbastanza veloce. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Peacemaker stagione 2 episodio 5 finale: il destino di john cena in bilico
WRESTLEPALOOZA: Brock Lesnar distrugge John Cena con sette F5, Paul Heyman torna al suo fianco
WWE: John Cena annuncia un torneo per l’ultimo avversario aperto ad atleti di altre compagnie
La Vision porta caos e distruzione a WWE Raw tra attacchi e il ritorno dell'uomo mascherato, Gunther - WWE manda un messaggio a John Cena e molto altro a WWE Raw! Scopri i risultati tinyurl.com/yu5vkkmd Rivivi le emozioni dello show on demand su di - facebook.com Vai su Facebook
John Cena firma un nuovo accordo con WWE - John Cena definisce il suo futuro in WWE dopo l’ultimo match, aprendo una nuova fase della sua carriera lontano dal ring ... Lo riporta spaziowrestling.it
