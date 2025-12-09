WWE | John Cena lascia intendere che Brock Lesnar si ritirerà nel 2026

Cena ha incontrato il suo vecchio rivale Lesnar sul ring al Wrestlepalooza di quest’anno, dove The Beast Incarnate lo ha annientato e schienato in meno di 9 minuti. Questo ha sconvolto molti fan, poiché ha dipinto Cena come un personaggio troppo debole. John Cena afferma che Brock Lesnar probabilmente si ritirerà al SummerSlam 2026. Parlando con Chris Van Vliet nel suo podcast Insight, John Cena ha condiviso la sua esperienza di essere tornato sul ring con The Conqueror. The Last Real Champion ha dichiarato che, sebbene l’incontro sia terminato rapidamente, dal suo punto di vista sul ring non è sembrato affatto veloce: “Beh, immagino che la sensazione di velocità sia soggettiva, perché dal mio punto di vista non mi è sembrato che andasse abbastanza veloce. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

