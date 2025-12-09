WWE | grandi piani per LA Knight nel 2026
La WWE avrebbe grandi progetti per LA Knight nel 2026, puntando a trasformarlo da babyface di punta a vero e proprio main-eventer. Le recenti indiscrezioni suggeriscono un piano strategico volto a elevare ulteriormente la sua posizione all’interno della federazione, segnando un importante passo nella sua carriera e nel futuro del roster WWE.
Secondo varie fonti sembra che la WWE sia intenzionata a far passare LA Knight da babyface di punta a main-eventer. Nonostante la recente sconfitta contro Gunther, LA Knight è pronto a sfondare nel 2026, infatti secondo Boyslam la WWE sarebbe intenzionata puntare tutto su di lui già dal prossimo anno. Abbiamo già avuto un accenno dei piani della WWE nelle ultime settimane, coinvolgendolo nella storyline con The Vision e averlo fatto arrivare fino alla finale del Last Time Is Now Tournament. Inoltre la WWE è pienamente consapevole della reazione dei fan e vuole che cresca costantemente, tenendo conto del fatto che i fan hanno lanciato un hastag che è andato virale su Twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
