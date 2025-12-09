WWE | Chi é l’uomo mascherato? Potrebbe non esserci una sola risposta

Nell'universo WWE, l'identità dell'uomo mascherato rimane avvolta nel mistero. Austin Theory è tra i sospettati principali dell'attacco a CM Punk a Survivor Series, ma la WWE potrebbe aver coinvolto più di una persona per alimentare il suspense e confondere i fan. La ricerca dell'autentico colpevole continua, mantenendo alta l'attenzione e il mistero.

