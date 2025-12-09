World Baseball Classic Jac Caglianone giocherà per l’Italia | rinforzo pesante insieme a Pasquantino

Il World Baseball Classic si avvicina, con l’Italia che si rafforza grazie all’arrivo di Jac Caglianone, rinforzo di peso insieme a Pasquantino. A soli tre mesi dall’inizio, le Nazionali si preparano a scendere in campo per il prestigioso torneo internazionale, considerato il più importante al mondo nel panorama del baseball.

Mancano tre mesi al World Baseball Classic, il torneo di baseball per Nazionali più importante al mondo che andrà in scena tra il 5 e il 17 marzo 2026. L'evento si disputerà tra USA, Porto Rico, Giappone: l'Italia ha tutte le carte per ben figurare, dopo essersi distinta nelle ultime due edizioni. Il Bel Paese giocherà la prima fase a Houston: imperdibile la sfida contro gli Stati Uniti d'America, i maestri del batti e corri; fondamentale l'incrocio con il Mesico per il passaggio del turno, mentre Gran Bretagna e Brasile dovrebbero essere inferiori. Il nuovo manager Francisco Cervelli, che è riuscito a riportare l'Italia in finale agli Europei, sta allestendo il roster e punterà chiaramente su alcuni paisà: giocatori con genitori, nonni o bisnonni italiani, che sono nati e cresciuti negli States.