Woolrich lettera al veleno dei dipendenti | Ascoltateci abbiamo tenuto in piedi l’azienda

Dipendenti Woolrich si rivolgono alle istituzioni e al pubblico con una lettera aperta, chiedendo attenzione e riconoscimento del loro ruolo. La recente acquisizione di Woolrich Europe da parte di BasicNet ha portato alla chiusura degli uffici di Bologna e Milano, scatenando preoccupazioni e richieste di ascolto da parte di chi ha contribuito a mantenere viva l'azienda nel tempo.

Bologna, 9 dicembre 2025 – “La Woolrich siamo noi, vogliamo essere ascoltati”. La scorsa settimana, BasicNet – società di Torino proprietaria di marchi come Kappa, Briko e Sundek – ha rilevato Woolrich Europe e annunciato la chiusura degli uffici (non i negozi) del marchio di abbigliamento a Bologna e Milano. La proprietà ha comunicato che intende trasferire i 139 dipendenti dei due siti nel nuovo quartier generale a Torino. Così i lavoratori si sono trovati davanti a un bivio: accettare il trasferimento in Piemonte oppure, chi non vorrà cambiare ‘casa’, è come se si dimettesse, senza possibilità di indennità di disoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, lettera al veleno dei dipendenti: “Ascoltateci, abbiamo tenuto in piedi l’azienda”

News recenti che potrebbero piacerti

Woolrich in crisi, chiudono gli uffici a Milano e 30 dipendenti trasferiti: "Un licenziamento mascherato" - I numeri delle difficoltà e cosa è stato scritto nel documento inviato ai sindacati ... Secondo milanotoday.it