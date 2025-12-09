Women' s Champions League St Polten-Juventus 0-5 Manita bianconera | gol e highlights

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Women ottiene una vittoria convincente contro lo St. Polten nella Women's Champions League, chiudendo la partita con un rotondo 0-5. La squadra bianconera dimostra tutta la sua forza e determinazione, regalando ai tifosi un'altra notte di festa europea con gol e highlights che sottolineano il successo.

La notte europea porta in dote un altro sorriso alla Torino calcistica. La Juventus Women sbanca il campo del St. Pölten con un autoritario 5-0 e rilancia con forza le proprie ambizioni in UEFA Women’s Champions League, offrendo una prestazione che profuma di maturità, carattere e – soprattutto –. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

