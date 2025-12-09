Wish you were here giovedì 11 dicembre anteprima dell' edizione speciale dell' album dei Pink Floyd da Symphony

Livornotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Symphony Record Shop, giovedì 11 dicembre, dalle 18.30, incontro con Marco Lenzi, esperto dei Pink Floyd, che presenterà in anteprima nazionale la nuova edizione di Wish you were here, edizione del 50° anniversario dall'uscita. In collaborazione con il negozio di Albizzati Hi-Fi di Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

wish you were herePINK FLOYD “Wish You Were Here 50”: L’architettura del dolore in Dolby Atmos - C’è qualcosa di liturgico, di clinico nell’entrare nella sancta sanctorum della Sony Music per ascoltare un disco del 1975. Segnala newsic.it

Cerca Video su questo argomento: Wish You Were Here