Wish you were here giovedì 11 dicembre anteprima dell' edizione speciale dell' album dei Pink Floyd da Symphony
Da Symphony Record Shop, giovedì 11 dicembre, dalle 18.30, incontro con Marco Lenzi, esperto dei Pink Floyd, che presenterà in anteprima nazionale la nuova edizione di Wish you were here, edizione del 50° anniversario dall'uscita. In collaborazione con il negozio di Albizzati Hi-Fi di Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La ristampa di ‘Wish You Were Here’ è la rivincita postuma di un grande bootlegger Vai su X
VENERDI' 12 DICEMBRE 2025 PINK FLOYD - WISH YOU WERE HERE 50TH ANNIVERSAY DOPPIO CD - TRIPLO VINILE - BOX DELUXE EDIZIONE LIMITATA - facebook.com Vai su Facebook
PINK FLOYD “Wish You Were Here 50”: L’architettura del dolore in Dolby Atmos - C’è qualcosa di liturgico, di clinico nell’entrare nella sancta sanctorum della Sony Music per ascoltare un disco del 1975. Segnala newsic.it