Windows 11 cambia la finestra Esegui dopo 30 anni | ecco perché molti utenti sono preoccupati

Dopo più di tre decenni, Windows 11 introduce una novità significativa: la modifica della finestra Esegui. Questo strumento, presente ormai da 30 anni, ha accompagnato milioni di utenti nelle operazioni quotidiane, e il suo cambiamento ha suscitato attenzione e preoccupazione tra molti. Ecco cosa comporta questa novità e perché ha generato tanto interesse.

Trent'anni sono un'eternità nel mondo della tecnologia. Eppure c'è un piccolo elemento di Windows che per tutto questo tempo è rimasto sostanzialmente immutato, sfidando mode grafiche, rivoluzioni estetiche e innumerevoli aggiornamenti di sistema: la finestra Esegui. Quel prompt spartano richiamabile con la scorciatoia Win+R, adorato da amministratori di sistema, sviluppatori e power user di tutto il mondo, sta per ricevere il suo primo vero redesign dall'epoca di Windows 95. La scoperta arriva dall'utente X conosciuto come Phantomofearth, specializzato nell'individuare funzionalità nascoste nelle build di anteprima di Windows.

