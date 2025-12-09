Welo Sanremo Giovani 2025 video intervista | Parlo della mia terra sogno un duetto con Caparezza

Spettacolo.eu | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Welo, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano

La nostra video intervista a Welo, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Emigrato. La nostra video intervista a Welo, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Emigrato. La gara, in onda su Rai2., vede tra i protagonisti anche un giovane artista che presenta un vero manifesto generazionale, racconta senza filtri la realtà di chi parte perché non ha altre alternative, tra lavoro in nero, famiglie che resistono, tradizioni che tengono in piedi e paesi dove i trattori sostituiscono i grattacieli. Con un linguaggio diretto, una scrittura ruvida e una produzione che intreccia suoni popolari e contemporanei, Welo conferma la sua identità autentica e la necessità di dare voce a storie che non trovano spesso spazio nei riflettori mainstream. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

welo sanremo giovani 2025 video intervista parlo della mia terra sogno un duetto con caparezza

© Spettacolo.eu - Welo, Sanremo Giovani 2025 video intervista: «Parlo della mia terra, sogno un duetto con Caparezza»

Sanremo Giovani 2025: da Amsi a Welo e Xhovana, chi sono i 24 concorrenti

Sanremo Giovani 2025: Welo, Caro Wow e Petit conquistano la semifinale

Sanremo 2026, passano il turno per Sanremo Giovani: Caro Wow, Petit e Welo. Si aprono le porte della Semifinale e il talent entra nel vivo

welo sanremo giovani 2025Welo a Sanremo Giovani con “Emigrato”: “Voglio il successo, ma senza lasciare il mio Sud” – Intervista - Welo in corsa a Sanremo Giovani con il brano "Emigrato" racconta: “Con questo brano alzo la mano per tutti noi del Sud” ... Scrive superguidatv.it