Welo Sanremo Giovani 2025 video intervista | Parlo della mia terra sogno un duetto con Caparezza

Welo, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano

La nostra video intervista a Welo, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Emigrato. La gara, in onda su Rai2., vede tra i protagonisti anche un giovane artista che presenta un vero manifesto generazionale, racconta senza filtri la realtà di chi parte perché non ha altre alternative, tra lavoro in nero, famiglie che resistono, tradizioni che tengono in piedi e paesi dove i trattori sostituiscono i grattacieli. Con un linguaggio diretto, una scrittura ruvida e una produzione che intreccia suoni popolari e contemporanei, Welo conferma la sua identità autentica e la necessità di dare voce a storie che non trovano spesso spazio nei riflettori mainstream.