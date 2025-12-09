Welo a Sanremo Giovani con Emigrato | Voglio il successo ma senza lasciare il mio Sud – Intervista
Welo si presenta a Sanremo Giovani con il brano “Emigrato”, un pezzo che racconta il desiderio di successo senza abbandonare le radici del Sud. In questa intervista, con una valigia pronta e un cuore diviso tra passato e futuro, l’artista condivide le emozioni e le motivazioni dietro la sua musica.
Una valigia chiusa di fretta, una casa lasciata alle spalle e la sensazione che restare, a volte, faccia più male che partire. Con “EMIGRATO”, Welo, all’anagrafe Manuel Mariano, trasforma un’esperienza collettiva in un manifesto generazionale: un racconto autentico, crudo, dove il Sud non è una cartolina ma un luogo che ti forma, ti spinge, ti costringe a reinventarti. Dopo l’esibizione su Rai2 che lo ha portato tra i 12 semifinalisti di Sanremo Giovani 2025, l’artista salentino classe ’99 torna sul palco il 9 dicembre con un singolo che è già molto più di una canzone. È denuncia, è appartenenza, è identità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
