Wellmicro festeggia i suoi primi 10 anni

Wellmicro, Named Group, celebra a Bologna i suoi primi dieci anni di innovazione e sviluppo nel settore scientifico e tecnologico. Riconosciuta come la prima e unica azienda italiana interamente dedicata all’analisi del microbioma umano, animale e ambientale, questa ricorrenza segna un traguardo importante nella sua crescita e affermazione nel campo della biotecnologia.

Wellmicro (Named Group) ha celebrato a Bologna dieci anni di crescita scientifica e tecnologica confermandosi la prima e unica azienda italiana interamente dedicata all’analisi del microbioma umano, animale e ambientale. Fondata nel 2015 come spin-off accademico dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, Wellmicro ha effettuato ad oggi oltre 50.000 analisi, supportando più di 500 professionisti tra clinici, biologi e ricercatori e ha partecipato a oltre 180 conferenze scientifiche, organizzando 60 corsi di formazione e 40 webinar. Oggi Wellmicro dispone di un team di 10 ricercatori, 4 brevetti, 24 pubblicazioni scientifiche e una rete di 25 progetti di ricerca in collaborazione con università, enti istituzionali e multinazionali del settore Life Science. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Wellmicro festeggia i suoi primi 10 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Wellmicro festeggia i suoi primi 10 anni - Wellmicro (Named Group) ha celebrato a Bologna dieci anni di crescita scientifica e tecnologica confermandosi la prima e unica ... Secondo ilrestodelcarlino.it