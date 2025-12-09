Weekend lungo Centro storico e ruota panoramica presi d' assalto VIDEO

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Decine di migliaia di persone hanno affollato il Centro storico nel weekend lungo appena terminato, iniziato sabato 6 e conclusosi lunedì 8 dicembre, Festa dell'Immacolata concezione.Come sempre a farla da padrona è stata la ruota panoramica di piazza Cavour, letteralmente presa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

