Weekend dell’Immacolata tanta affluenza alla Fiera di Natale in Prato

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottima affluenza e weekend oltre le aspettative per la Fiera di Natale e il mercato straordinario in Prato della Valle. Le due iniziative, distribuite lungo il ponte dellImmacolata, hanno registrato un flusso continuo di visitatori, favorito dal meteo stabile e da un’offerta che ha richiamato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Calendario scolastico 2025/26: niente ponte per Tutti i Santi e l’Immacolata, ma resta il weekend lungo

Calendario scolastico 2025/26: weekend lungo senza lezioni per l’Immacolata

Ponte dell’Immacolata in Toscana 2025, mete ed eventi per il weekend lungo