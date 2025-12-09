Weekend dell' Immacolata in 3mila alla Fabbrica del Natale

Lucca, 9 dicembre 2025 - Grande successo per il primo weekend della Fabbrica Del Natale in vicolo San Carlo. Inaugurata sabato scorso (6 dicembre) sulle note di un concerto “magico Medley Disney” a cura della Jam Academy e con elfi trampolieri, ha fatto registrare in tre giornate, fino a lunedì 8 dicembre, la presenza di circa 3.000 persone, tra bambini, genitori, giovani e nonni. I più piccoli hanno potuto scrivere la propria letterina a Babbo Natale e partecipare ai tanti laboratori, letture, giochi, truccabimbi e spettacoli, che sono stai realizzati grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

