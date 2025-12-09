Weekend dell' Immacolata in 3mila alla Fabbrica del Natale
Lucca, 9 dicembre 2025 - Grande successo per il primo weekend della Fabbrica Del Natale in vicolo San Carlo. Inaugurata sabato scorso (6 dicembre) sulle note di un concerto “magico Medley Disney” a cura della Jam Academy e con elfi trampolieri, ha fatto registrare in tre giornate, fino a lunedì 8 dicembre, la presenza di circa 3.000 persone, tra bambini, genitori, giovani e nonni. I più piccoli hanno potuto scrivere la propria letterina a Babbo Natale e partecipare ai tanti laboratori, letture, giochi, truccabimbi e spettacoli, che sono stai realizzati grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Bacio di Sanremo protagonista del weekend dell’Immacolata: tra turisti e sold-out, il dolce simbolo della città conquista tutti Tra luminarie, turismo e grandi eventi, il dolce matuziano diventa protagonista del ponte festivo con vendite record e negozi let - facebook.com Vai su Facebook
Weekend e Ponte dell'Immacolata a Roma: 16 eventi da non perdere dal 6 all'8 dicembre ift.tt/By9DYRV Vai su X
Weekend dell'Immacolata, in 3mila alla Fabbrica del Natale - Tanti laboratori, letture, giochi, truccabimbi e spettacoli, che sono stai realizzati grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato locale. lanazione.it scrive