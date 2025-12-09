warner bros contesa trump spinge paramount offerta alternativa a netflix

Nel panorama dell’intrattenimento globale, grandi nomi come Warner Bros., Paramount e Netflix sono coinvolti in una contesa strategica. Trump sostiene Paramount, alimentando le tensioni tra i giganti del settore. Un possibile cambio di equilibri si profila all’orizzonte, annunciando un nuovo scenario in cui le alleanze e le offerte si ridefiniscono, segnando un importante passaggio nel mondo della comunicazione e dello streaming.

Netflix, Warner Bros., Paramount. È una storia di giganti che si stanno per ingoiare. Nel mondo della comunicazione e dell’intrattenimento globale sta per avvenire un terremoto. Un altro. Dopo che Disney ha comprato 21st Century Fox, dopo che Amazon ha comprato la MGM, qualcuno sta per comprare Warner Bros. Sembrava fosse Netflix. Ma all’ultimo momento, "chi offre di più?". E Paramount è arrivata con un’offerta di quelle che non si possono rifiutare. Sostenuta anche da Donald Trump. Warner Bros. Discovery ingloba al suo interno Warner Bros., una delle case di produzione più importanti di Hollywood, che detiene i diritti su un catalogo immenso di film: da Casablanca al Mago di Oz, da Via col vento a Harry Potter, al Signore degli anelli, da Barbie a Batman e Superman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net