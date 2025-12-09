Walter Femminella è morto a 36 anni | si era schiantato con la Smart contro un muro

Bologna, 9 dicembre 2025 – Si è spento, dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, all’ospedale Maggiore, il 36enne Walter Femminella, Wolly per gli amici. Il molinellese si era schiantato, tre giorni fa, in via Malvezza, nel territorio di Molinella, dopo aver perso il controllo della Smart che guidava. Tragico incidente, impatto violento. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine: quel che è certo è che Femminella stava guidando l’auto quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muretto di recinzione di una villetta a bordo strada, mandandolo in parte in frantumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

