Vuelle un Brindisi all’arsenico | Su Tambone era sfondamento

Dopo la sconfitta contro Brindisi, Vuelle si trova al centro di polemiche e tensioni, con accuse riguardanti decisioni arbitrali e comportamenti in campo. La partita si è trasformata in un momento di riflessione e meditazione per la squadra e i tifosi, lasciando un clima carico di tensione e interrogativi sul futuro.

Il giorno della meditazione. Ieri. Tutti con le bocche cucite alla Vuelle. La notte, quella del dopopartita con Brindisi, dei calici amari. Anche perché la squadra di Leka poteva anche portarlo a casa il match. E non avrebbe rubato nulla. Soprattutto avrebbe dato consapevolezza a tutto il gruppo di poter ambire ai piani alti, molti alti, anche perché Brindisi è una formazione ben attrezzata anche sotto il profilo muscolare. "E’ stata una partita molto ruvida perché hanno dominato le difese, ma non ci sono dubbi sul fatto che su Tambone era sfondamento", dice Mauro Procaccini. Sulla stessa linea un altro spettatore ormai in. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, un Brindisi all’arsenico: "Su Tambone era sfondamento"

