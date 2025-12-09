Volpiano neonata morta in A5 | furgone ha tamponato l’auto e poi è fuggito

L’ipotesi di un pirata della strada sembra essere stata confermata. Una notizia che si aggiunge ai tasselli dell’intrigato mosaico della tragedia consumatasi lo scorso sabato sull‘A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Una svolta nelle indagini sull’incidente stradale che ha sancito la morte della bambina di nemmeno tre mesi. E le ricostruzioni, quindi, vedrebbero l’auto su . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

