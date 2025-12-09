Volpiano neonata morta in A5 | furgone ha tamponato l’auto e poi è fuggito
L'ipotesi di un pirata della strada sembra essere stata confermata. Una notizia che si aggiunge ai tasselli dell'intrigato mosaico della tragedia consumatasi lo scorso sabato sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Una svolta nelle indagini sull'incidente stradale che ha sancito la morte della bambina di nemmeno tre mesi. E le ricostruzioni, quindi, vedrebbero l'auto su
Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano, neonata sbalzata fuori dall'auto e morta nell'incidente
Incidente sulla A5 a Volpiano: muore una neonata, ferita la madre
Volpiano, neonata morta sull’A5: l’ovetto era in auto
++ Indagine per omicidio stradale: la morte della neonata al vaglio della Procura di Ivrea ++ Proseguono le indagini sull'incidente di sabato sera sull'A5 Torino-Aosta, a Volpiano, in cui è morta una neonata di due mesi. La Procura di Ivrea, guidata dal Pm Gab
VOLPIANO - Schianto sull'autostrada, vittima una neonata di Quincinetto: ecco cosa sappiamo - FOTO
Neonata morta investita sull'A5 a Volpiano, si cercano due conducenti coinvolti nell'incidente e fuggiti - Indagini in corso sull'incidente della neonata morta sull'A5: tre capitoli per chiarire dinamica, responsabilità e ricerche dei veicoli coinvolti.
